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Финансы 24.04.2019 15:00

Саудовская Аравия зафиксировала профицит бюджета в I квартале впервые с 2014г

Саудовская Аравия зафиксировала профицит бюджета в первом квартале 2019 года, что отмечено впервые с 2014 года, когда начался резкий спад на нефтяном рынке.

Профицит бюджета Саудовской Аравии в январе-марте составил 27,8 млрд саудовских риялов ($7,4 млрд) благодаря, как выручке от экспорта нефти, так и ненефтяным доходам, сообщил министр финансов страны Мухаммед ад-Джадаан в ходе финансового саммита в Эр-Рияде в среду.

Расходы бюджета, по его словам, выросли на 8%, доходы подскочили на 48%.

Доходы бюджета от нефтяного сектора в первом квартале увеличились до 149 млрд риялов по сравнению с 114 млрд риялов годом ранее, ненефтяные доходы выросли до 76,3 млрд риялов с 52,3 млрд риялов, заявил М. ад-Джадаан.

"Результаты четко иллюстрируют значительный прогресс, достигнутый нами в улучшении бюджетной позиции", - цитирует министра агентство Bloomberg.

Экономика Саудовской Аравии в 2018 году выросла на 2,2%, причем доля ненефтяного сектора в объеме ВВП составила 56,2%, сообщил министр.

Дефицит бюджета страны в 2018 году составил 5,9% ВВП против 9,3% ВВП в 2017 году.

Главный исполнительный директор BlackRock Inc. Ларри Финк в ходе того же саммита объявил, что инвесткомпания планирует открыть офис в Саудовской Аравии.

"Изменения, произошедшие в Саудовской Аравии, просто удивительны, - заявил Л.Финк. - BlackRock изучает много разных возможностей как инвестор, и мы работаем с регионом, помогая местным компаниям диверсифицировать портфели с помощью инвестиций за пределами региона".

Он отметил, что BlackRock стала "важным инвестором" в долларовые бонды, размещенные Саудовской Аравией.

Как сообщалось, Саудовская Аравия в этом месяце привлекла $12 млрд за счет размещения облигаций в долларах.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, БЮДЖЕТ, ПРОФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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