Саудовская Аравия зафиксировала профицит бюджета в I квартале впервые с 2014г

Саудовская Аравия зафиксировала профицит бюджета в первом квартале 2019 года, что отмечено впервые с 2014 года, когда начался резкий спад на нефтяном рынке.
Профицит бюджета Саудовской Аравии в январе-марте составил 27,8 млрд саудовских риялов ($7,4 млрд) благодаря, как выручке от экспорта нефти, так и ненефтяным доходам, сообщил министр финансов страны Мухаммед ад-Джадаан в ходе финансового саммита в Эр-Рияде в среду.
Расходы бюджета, по его словам, выросли на 8%, доходы подскочили на 48%.
Доходы бюджета от нефтяного сектора в первом квартале увеличились до 149 млрд риялов по сравнению с 114 млрд риялов годом ранее, ненефтяные доходы выросли до 76,3 млрд риялов с 52,3 млрд риялов, заявил М. ад-Джадаан.
"Результаты четко иллюстрируют значительный прогресс, достигнутый нами в улучшении бюджетной позиции", - цитирует министра агентство Bloomberg.
Экономика Саудовской Аравии в 2018 году выросла на 2,2%, причем доля ненефтяного сектора в объеме ВВП составила 56,2%, сообщил министр.
Дефицит бюджета страны в 2018 году составил 5,9% ВВП против 9,3% ВВП в 2017 году.
Главный исполнительный директор BlackRock Inc. Ларри Финк в ходе того же саммита объявил, что инвесткомпания планирует открыть офис в Саудовской Аравии.
"Изменения, произошедшие в Саудовской Аравии, просто удивительны, - заявил Л.Финк. - BlackRock изучает много разных возможностей как инвестор, и мы работаем с регионом, помогая местным компаниям диверсифицировать портфели с помощью инвестиций за пределами региона".
Он отметил, что BlackRock стала "важным инвестором" в долларовые бонды, размещенные Саудовской Аравией.
Как сообщалось, Саудовская Аравия в этом месяце привлекла $12 млрд за счет размещения облигаций в долларах.
Алиев пригласил Цзинпиня посетить Азербайджан
Заместители глав оборонных ведомств Азербайджана и Ирана в Москве обсудили вопросы региональной безопасности
Азербайджан готов помочь Беларуси в вопросах нефтяных поставок – посол
Вместо Сэма Смита в Баку выступит Джесси Джей
В Баку самая скоростная уличная трасса – техдиректор Honda F1
По состоянию здоровья отменен концерт Сема Смита в Баку - BCC
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Путин назвал "разбюрокрачивание" эффективным ответом на санкции
Еврокомиссия предлагает реформировать налогообложение поставок для армий ЕС
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В бакинской школе прошёл открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения советского архитектора Вадима Масляева
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на услуги поездок на такси
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР