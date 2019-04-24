Протестующие в Судане ради установления гражданской власти призывают к миллионному маршу

Лидеры протестующих в Судане считают необходимым провести в четверг марш с участием не менее миллиона человек с призывами передать власть от военных к гражданскому правительству, сообщают западные СМИ.
"Мы призываем к маршу миллиона человек в четверг", - цитируют СМИ слова Ахмеда ар-Рабии - одного из лидеров возглавляющей протесты Ассоциации профессионалов Судана.
СМИ отмечают, что, несмотря на смену власти в Судане, тысячи человек до сих пор остаются у министерства обороны в Хартуме и обещают не покидать это место, пока военные власти не выполнят их требования.
В минувшее воскресенье организаторы протестов в Судане приостановили переговоры с находящимся у власти военным советом, заявив, что он не смог выполнить требование о немедленной передаче власти гражданскому правительству.
В свою очередь президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси накануне провел встречу в Каире с лидерами ряда стран-членов Африканского союза по ситуации в Судане. Участники встречи дали военному руководству Судана три месяца на реализацию демократических реформ.
11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.
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