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Протестующие в Судане ради установления гражданской власти призывают к миллионному маршу

Лидеры протестующих в Судане считают необходимым провести в четверг марш с участием не менее миллиона человек с призывами передать власть от военных к гражданскому правительству, сообщают западные СМИ.

"Мы призываем к маршу миллиона человек в четверг", - цитируют СМИ слова Ахмеда ар-Рабии - одного из лидеров возглавляющей протесты Ассоциации профессионалов Судана.

СМИ отмечают, что, несмотря на смену власти в Судане, тысячи человек до сих пор остаются у министерства обороны в Хартуме и обещают не покидать это место, пока военные власти не выполнят их требования.

В минувшее воскресенье организаторы протестов в Судане приостановили переговоры с находящимся у власти военным советом, заявив, что он не смог выполнить требование о немедленной передаче власти гражданскому правительству.

В свою очередь президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси накануне провел встречу в Каире с лидерами ряда стран-членов Африканского союза по ситуации в Судане. Участники встречи дали военному руководству Судана три месяца на реализацию демократических реформ.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

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Тэги: СУДАН, ОППОЗИЦИОНЕРЫ, МАРШ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]