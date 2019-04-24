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ТЭК 24.04.2019 15:07

SOCAR осенью 2019г на месяц остановит БНПЗ на ремонт - вице-президент

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в октябре 2019 года остановить Бакинский НПЗ (БНПЗ) на ремонт, заявил вице-президент компании по переработке Давид Мамедов журналистам в среду.

"Бакинский НПЗ им. Г.Алиева в октябре будет остановлен на месяц для проведения плановых ремонтных работ. Одновременно с этим будет остановлена работа завода "Этилен-полиэтилен", которое получает сырье от БНПЗ",- сказал Д.Мамедов.

Вице-президент также отметил, что импорт автомобильного бензина АИ-92 на период остановки БНПЗ будет зависеть от внутреннего спроса на тот момент на этот нефтепродукт и от запасов бензинана.

"В I-ом квартале 2019 года на БНПЗ было произведено порядка 350 тыс. тонн автомобильного бензина. При этом, внутренний спрос на этот вид топлива за отчетный период увеличится на 3%" - сообщил Д.Мамедов.

Он также отметил, что в 2019 году БНПЗ планирует переработать 6,1 млн тонн нефти против фактического показателя за 2018 год на уровне 6,140 млн тонн.

Вице-президент также сообщил, что в настоящее время из нефтепродуктов, производимых на БНПЗ SOCAR экспортирует сжиженный газ и дизельное топливо. "В I-ом квартале текущего года сжиженного газа было экспортировано в обьеме порядка 8 тыс. тонн, дизельного топлива - чуть менее 200 тыс. тонн. Сжиженный газ поставляется в Грузию, Иран, Пакистан, Афганистан, а дизельное топливо - в Грузию и регион Черного моря", заявил он.

Как сообщалось, на Бакинском НПЗ производится только автомобильный бензин марки АИ-92. Бензины марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 импортируются в страну с 1 апреля 2014 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАВОД, РЕМОНТ, ОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]