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Дальнее зарубежье 24.04.2019 16:32

ЕС поддерживает проект расширения терминала СПГ в Польше

Европейская комиссия (ЕК) приветствует подписание соглашения о субсидиях между правительством Польши и компанией Polskie LNG для расширения терминала СПГ в Свиноуйсьце, заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Это будет способствовать расширению терминала сжиженного природного газа, расположенного на северо-западе Польши на побережье Балтийского моря, для которого Европейский союз финансирует около 128 млн евро из Европейского фонда регионального развития", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

По его словам, это "единственный объект такого размера в Северной, Центральной и Восточной Европе".

В пресс-релизе ЕК приводятся слова члена Еврокомиссии по региональной политике ЕС Корины Крецу, которая отметила, что "расширение терминала в Свиноуйсьце поможет диверсифицировать источники поставок природного газа и повысить энергетическую безопасность страны".

"Это новый пример Энергетического союза в действии, поддерживаемого политикой сплочения", - заявила еврокомиссар.

В сообщении ЕК поясняется, что проект расширения терминала СПГ в Свиноуйсьце включен в европейский список "проектов, представляющих общий интерес".

Вместе с проектом "Балтийская труба" (газопровода между Польшей и Данией), по которому на прошлой неделе был подписан грант ЕС в размере 215 млн евро, новый терминал СПГ в Свиноуйсьце откроет газовый рынок в Польше для новых поставщиков, увеличивая диверсификацию и безопасность источников энергии, сообщают в Брюсселе.

Ожидается, что "Балтийская труба" позволит с 2022 года транспортировать газ из Северного моря на польский рынок и далее в страны Балтии и соседние страны. В то же время этот трубопровод позволит поставлять газ из Польши через терминал СПГ на рынки Дании и Швеции.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, СПГ, ТЕРМИНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]