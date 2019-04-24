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Дальнее зарубежье 24.04.2019 16:45

Глава Минобороны и начальник полиции Шри-Ланки должны уйти в отставку - президент страны

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в среду обратился к министру обороны Хемасири Фернандо и к начальнику полиции Пуджиту Джаясундаре с просьбой покинуть посты, пишет в среду издание Daily Mirror со ссылкой на источники в администрации.

По их словам, президент направил сообщение чиновникам этим утром.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ПРЕЗИДЕНТ, СИЛОВИКИ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]