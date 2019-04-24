SOCAR к 2020г планирует открыть до 5 CNG-заправок в Азербайджане - вице-президент

ЗАО «SOCAR Petroleum» («дочка» компании SOCAR/ГНКАР) к 2020 году рассчитывает довести общее число CNG-заправок в Азербайджане до 14, сообщил вице-президент SOCAR/ГНКАР по переработке Давид Мамедов журналистам в среду.

«В настоящее время в Баку и пригородах столицы компанией создано 9 станций по заправке сжатым газом. В течение 2019 года мы нацелены на то, чтобы довести число CNG-заправок до 14, но ожидаем, что по факту их число может составить 12-13», - отметил Д.Мамедов.

По его словам, в 2020 году SOCAR Petroleum планирует построить в Баку и за его пределами 2 CNG-терминала.

"Также в следующем году на основных дорогах страны в западном, южном и северном направлении через каждые 100 км будут созданы еще 6 пунктов для заправки автомобилей сжатым газом и для зарядки электромобилей",- отметил он.

Вице-президент также сообщил, что по договоренности между SOCAR и азербайджанским KapitalBank автовладельцы могут установить в транспортное средство оборудование для использования сжатого газа в рассрочку сроком на 18 месяцев.

По расчетам специалистов «SOCAR Petroleum», использование CNG позволит автовладельцу сэкономить 600 манатов на расходе топлива на каждые 10 тыс. км.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

Первый пункт заправки сжатым газом SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию в июле 2018 года.

Стоимость 1 кубометра сжатого газа составляет 0,45 манатов.

Н.Аббасова