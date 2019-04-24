Россия начала поставку "чистой" нефти на ОАО "Нафтан" по северной ветке нефтепровода "Дружба", сообщил концерн "Белнефтехим" в среду.
"Началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода (Сургут-Полоцк). Нефть предназначена для переработки на "Нафтане", - цитирует госагентство "БелТА" концерн.
По информации "Белнефтехима", объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке.
ОАО "Полоцктранснефть Дружба" получило нефть на своих узлах учета.
При этом в концерне подчеркнули, что на Мозырском НПЗ ситуация остается прежней. "Качество нефти на данный момент не улучшилось", - констатировали там.
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