Россия начала поставку "чистой" нефти на ОАО "Нафтан" по северной ветке нефтепровода "Дружба", сообщил концерн "Белнефтехим" в среду.

"Началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода (Сургут-Полоцк). Нефть предназначена для переработки на "Нафтане", - цитирует госагентство "БелТА" концерн.

По информации "Белнефтехима", объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке.

ОАО "Полоцктранснефть Дружба" получило нефть на своих узлах учета.

При этом в концерне подчеркнули, что на Мозырском НПЗ ситуация остается прежней. "Качество нефти на данный момент не улучшилось", - констатировали там.