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ТЭК 24.04.2019 15:58

Прокачка "чистой" российской нефти началась на "Нафтан" по северной ветке "Дружбы" - Белнефтехим

Россия начала поставку "чистой" нефти на ОАО "Нафтан" по северной ветке нефтепровода "Дружба", сообщил концерн "Белнефтехим" в среду.

"Началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода (Сургут-Полоцк). Нефть предназначена для переработки на "Нафтане", - цитирует госагентство "БелТА" концерн.

По информации "Белнефтехима", объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке.

ОАО "Полоцктранснефть Дружба" получило нефть на своих узлах учета.

При этом в концерне подчеркнули, что на Мозырском НПЗ ситуация остается прежней. "Качество нефти на данный момент не улучшилось", - констатировали там.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]