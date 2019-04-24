Еврокомиссия предлагает реформировать налогообложение поставок для армий ЕС

Еврокомиссия (ЕК) утвердила в среду законодательное предложение по освобождению от НДС и акцизов поставок для вооруженных сил стран ЕС, если они расположены за пределами их собственного государства.
"Европейская комиссия приняла сегодня предложение об освобождении поставок для вооруженных сил от налога на добавленную стоимость и акцизных сборов, когда эти силы развернуты за пределами их собственного государства-члена и участвуют в европейских оборонных усилиях", - говорится в коммюнике ЕК.
В документе поясняется, что поставки вооруженным силам, участвующим в оборонных мероприятиях НАТО, уже могут пользоваться такими исключениями. Цель нового предложения - "обеспечить равное отношение к оборонным усилиям в рамках НАТО и ЕС, когда речь идет о НДС и акцизах".
Согласно предлагаемым новым правилам, вооруженные силы стран ЕС, развернутые за пределами их собственного государства, не будут платить НДС или акцизный сбор другим государствам-членам, когда они принимают участие в оборонной деятельности в рамках НАТО или в соответствии с общей политикой безопасности и обороны (CSDP) ЕС.
В Брюсселе объясняют, что данная инициатива подтверждает растущее значение CSDP и военной мобильности ЕС, для которых требуются учебные материалы, жилье, продовольствие и топливо, в настоящее время облагаемые НДС.
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