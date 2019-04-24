Заместители глав оборонных ведомств Азербайджана и Ирана в Москве обсудили вопросы региональной безопасности

Заместители глав Минобороны Азербайджана и Ирана Керим Велиев и Мохаммед Ахади обсудили вопросы военного сотрудничества.

«На встрече обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности»,- сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что встреча состоялась на полях VIII Конференции по международной безопасности в Москве.

Ф.Исазаде