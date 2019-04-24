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Внешняя политика 24.04.2019 16:03

Заместители глав оборонных ведомств Азербайджана и Ирана в Москве обсудили вопросы региональной безопасности

Заместители глав Минобороны Азербайджана и Ирана Керим Велиев и Мохаммед Ахади обсудили вопросы военного сотрудничества.

«На встрече обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности»,- сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что встреча состоялась на полях VIII Конференции по международной безопасности в Москве.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]