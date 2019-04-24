Строительство новой ЭЛОУ-АВТ на Бакинском НПЗ может начаться в 2020г - SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) может в 2020 году начать строительство новой установки по первичной переработке нефти (ЭЛОУ АВТ) на Бакинском НПЗ им. Г.Алиева (БНПЗ), заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов.

"Решение о строительстве на БНПЗ новой установки по первичной переработке нефти мощностью 7,5 млн тонн в год уже принято. С учетом того, что не менее 8 месяцев займет предварительный детальный инжиниринг установки и еще 3 месяца - оценка проекта, окончательное решение о его реализации будет принято в 2020 году. Если строительство ЭЛОУ-АВТ начнется также в 2020 году, то эти работы завершатся, в лучшем случае, в конце 2023 года",- сказал Д.Мамедов.

Вице-президент отметил, что в настоящее время по реализации данного проекта работы находятся на стадии подготовки технического задания.

По его словам, SOCAR также ведет переговоры с двумя компаниями для присуждения подрядного контракта на строительство установки ЭЛОУ-АВТ.

"Эти компании должны представить нам на рассмотрение свои коммерческие предложения, после чего одной из них будет присужден EPC- контракт (Engineering, Procurement and Construction, EPC)", - сказал он.

Проект реконструкции и модернизации на Бакинском НПЗ им. Г.Алиева предусматривает увеличение мощностей завода по первичной переработке нефти. При этом, ранее SOCAR планировала провести реконструкцию действующей на БНПЗ установки по первичной переработке нефти мощностью 6 млн тонн в год. Для доведения же общей мощности по переработке нефти до примерно 8 млн тонн нефти в год также планировалось перенести с бывшего НПЗ «Azneftyag» установку ЭЛОУ-АВТ мощностью 2 млн тонн в год на территорию Бакинского НПЗ.

Однако, после последующей оценки, строительство на БНПЗ новой установки по первичной переработке нефти мощностью 7,5 млн тонн в год было признано более целесообразным.

Ранее вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофик Гахраманов сообщал, что строительство новой установки по первичной переработке нефти мощностью 7,5 млн тонн в год оценивается в порядка $350 млн.

Как сообщалось, реконструкция БНПЗ, в целом, будет осуществлена в три этапа, и включает строительство 14 установок.

Первый этап реконструкции БНПЗ завершился в 2018 году, в результате которого в эксплуатацию были введены новая битумная установка и новый пункт заправки LPG.

По итогам второго этапа реконструкции БНПЗ на предприятии в конце 2020 года будет налажено производство дизельного топлива по стандартам «Euro-5», по итогам третьего этапа - в 2021 году - автомобильного бензина AI 92/95/98 по стандартам «Euro-5».

После модернизации на БНПЗ будет производиться 2,2 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн, дизельного топлива – 2,9 млн тонн в год вместо нынешних 1,9 млн тонн, реактивного топлива – 1 млн тонн вместо нынешних 600 тыс. тонн, нефтехимической продукции – 390 тыс. тонн вместо нынешних 112 тыс. тонн.

Стоимость проекта модернизации и реконструкции БНПЗ на данный момент оценивается в $2,2 млрд.

Н.Аббасова