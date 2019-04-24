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Внешняя политика 24.04.2019 16:22

Алиев пригласил Цзинпиня посетить Азербайджан

Пекин готов совместно с Баку продолжать реализацию проекта "Один пояс, один путь", заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзинпинь на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Я готов совместными с вами усилиями продолжать реализацию проекта "Один пояс, один путь" и углублять взаимное полезное сотрудничество во всех сферах во имя взаимного развития и благополучия", - сказал председатель КНР, говорится в сообщении.

Си Цзинпинь подчеркнул, что Азербайджан является основным партнером Китая по сотрудничеству на Евразийском пространстве.

«Ваша страна расположена вдоль Великого Шелкового пути и является естественным партнером в восстановлении этого пути. Наше сотрудничество уже имеет ряд результатов, и оно приносит реальную пользу нашим народам», - отметил он, добавив, что Азербайджан одним из первых поддержал проект «Один пояс, один путь» и активно участвует в его реализации.

Си Цзинпинь назвал И.Алиева давним другом китайского народа.

«Вы лично предпринимаете усилия для развития китайско-азербайджанских связей и сотрудничества в различных областях. Я высоко это ценю и готов совместно развивать двусторонние отношения в здоровом русле», - сказал он, отметив значение Транскаспийского транспорного коридора в рамках проекта «Один пояс, один путь».

Си Цзинпинь отметил, что Китай поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Азербайджана.

Председатель КНР подчеркнул готовность Китайской Коммунистической партии укреплять сотрудничество с правящей партией «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»).

В свою очередь, И.Алиев назвал Си Цзинпиня верным другом Азербайджана.

«Наши политические связи сегодня находятся на высоком уровне», - подчеркнул президент, отметив, что Баку и Пекин активно сотрудничают в рамках международных организаций.

И.Алиев выразил поддержку Баку политике Пекина «Единый Китай».

Стороны обсудили двусторонние отношения в сферах инфраструктуры, логистики, энергетики, туризма, АПК, инвестиций, ИКТ, образования, затронули развитие связей между правоохранительными органами и перспективы сотрудничества в области борьбы с международным терроризмом.

И.Алиев пригласил Си Цзинпиня посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было принято.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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