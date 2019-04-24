Нефть слабо дешевеет на сигналах роста запасов в США, Brent торгуется у $74,5 за баррель

Нефтяной рынок отреагировал слабым снижением на данные о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе, обе эталонные марки опускаются в ходе торгов в среду после роста до максимальных уровней с конца октября по итогам предыдущей сессии.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:21 подешевели на $0,03 (0,04%) - до $74,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,13 (0,2%) - до $66,17 за баррель.

Как стало известно накануне из сообщения Американского института нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 6,86 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, по информации API, снизились третью неделю подряд - на 389 тыс. баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 18:30 , и аналитики в целом ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти в США на 500 тыс. баррелей.

Также рынок реагирует на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что он не видит повода для немедленной реакции на решение США ужесточить санкции в отношении Ирана.

По оценкам экспертов, решение Вашингтона не выдавать новых разрешений на импорт иранской нефти в обход санкций может привести к сокращению поставок на мировой рынок на 500 тыс. баррелей в сутки.