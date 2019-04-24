Пресс-релиз

6 мая в Доме поэзии города Сумгаита состоится презентация видеоклипа детского ансамбля «Старт» Дома культуры «Достлуг» города Сумгаита на песню «Тёмная ночь». Он создан творческой группой Российского информационно-культурного центра в Баку.

Начало – в 15:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



