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СНГ 24.04.2019 17:40

Дания Еспаева от казахстанской партии "Ак жол" стала первой в стране женщиной - кандидатом в президенты

Депутат мажилиса парламента (нижняя палата) Казахстана Дания Еспаева заявлена кандидатом в президенты на предстоящих 9 июня выборах от демократической партии "Ак жол", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Решение было принято на съезде партии в среду в казахстанской столице.

"Представляем от партии "Ак жол" в качестве кандидата в президенты Еспаеву Данию", - заявил о решении партии ее лидер Азат Перуашев.

Д.Еспаева стала первой в истории Казахстана женщиной, выдвинутой на выборы главы государства. Во время выступления на съезде она ответила на вопрос, почему решила стать кандидатом в президенты от партии.

"Когда Азат Турлыбекович (Перуашев - ИФ-К) предложил на пленуме выдвигаться желающим, и на этом же пленуме прозвучала фраза наших некоторых мужчин о том, что никогда среди казахов женщина не была впереди, что женщина должна знать свое место, меня это задело", - сказала Д.Еспаева на съезде.

"Сегодня кто у нас коррупционеры? Кого сегодня сажают? Это в основном все мужчины! А где есть порядок? Там, где есть женщина!" - заявила Д.Еспаева.

В случае победы на президентских выборах она пообещала сосредоточиться на решении проблем женщин Казахстана, составляющих 52% населения страны.

"Какая у нас сегодня самая главная проблема стоит? Проблема женщин, проблема матерей, проблема многодетных семей. Я, конечно же, как женщина, как мама, я думаю, досконально смогу разобраться в этой проблеме и найти реальные, правильные решения", - сказала Д.Еспаева.

Согласно законодательству, право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Президентом может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Кроме того, кандидат в президенты должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, ЖЕНЩИНА


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