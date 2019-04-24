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СНГ 24.04.2019 18:02

Путин выступает за усиление роли Совета законодателей РФ

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Совет законодателей станет еще более авторитетным органом, решающим важнейшие задачи развития России.

"Надеюсь, что Совет законодателей будет наращивать свой авторитет, профессиональный вес, опираясь на солидный, уже семилетний опыт, станет играть все более заметную роль в качественном обновлении правовой базы развития России", - сказал В.Путин, выступая на Совете законодателей в Петербурге в среду.

По его словам, Совет призван "воплощать в жизнь конституционные положения о федерализме, демократическом, правовом государстве".

Он также подчеркнул, что ждет от законодательного корпуса более интенсивной работы, деятельного участия в реализации национальных проектов, "нацеленности на результат в интересах избирателей, всех наших граждан".

"Парламентариям на всех уровнях нужно укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом. Понимаю, что вы и так этим занимаетесь, и так это делаете. Но, тем не менее, в ходе реализации масштабных проектов нам нужно наладить четкое понимание, как это сказывается на практической жизни, и вовремя скорректировать свою практическую работу", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЗАКОНОДАТЕЛИ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]