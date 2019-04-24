Устроившие на Шри-Ланке взрывы террористы готовили вторую серию атак на похоронах жертв - CNN

Террористы, устроившие взрывы на Шри-Ланке, планировали вторую серию атак на острове, сообщает в среду американский телеканал CNN со ссылкой на правительство Шри-Ланки.

"Правительство (Шри-Ланки - ИФ) полагает, что исполнители терактов планировали совершить вторую серию атак. Другими словами, они намеревались атаковать людей на похоронах жертв терактов", - отмечает CNN.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников. "Пугает и тревожит тот факт, что они были гражданами Шри-Ланки, финансово независимыми и хорошо образованными представителями среднего класса", - отмечает CNN.