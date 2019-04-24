Путин: Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа

Вторая очередь завода по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" мощностью 1,1 млн тонн будет запущена в 2020 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В планах, насколько мне известно, вторая очередь мощностью более 1 млн 100 тыс. тонн СПГ в год. Ожидается, что она будет запущена в конце 2020 года", - сказал В.Путин, который в среду принял участие в церемонии начала отгрузки продукции с этого построенного в Ленинградской области завода.
Он также выразил уверенность, что Россия вскоре займет достойную нишу на мировом рынке СПГ.
"Можно не сомневаться, что завод ждет хорошее будущее. Глобальный рынок СПГ развивается весьма быстро, активно. Спрос стабильно растет и в нашей стране, и в мире. Хочу подчеркнуть: Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа, чтобы занять на этом направлении достойную нишу", - заявил глава государства.
Ранее в среду В.Путин в режиме видеоконференции дал старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia на новом заводе по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" в Высоцке Ленинградской области.
Проект по строительству комплекса по производству СПГ в Высоцке реализуется компанией "Криогаз-Высоцк" и "Газпромбанком".
В состав комплекса входят завод по производству сжиженного газа мощностью 660 тысяч тонн СПГ в год, газопровод-подключение диаметром 720 мм от магистрального газопровода "Ленинград-Выборг-Госграница" протяжённостью 43 км и причальные сооружения для отгрузки и бункеровки СПГ.
В материалах Кремля к рабочей поездке В.Путина в Санкт-Петербург отмечалось, что начато проектирование 2-й очереди, мощностью 1140 тысяч тонн. Инвестрешение по ее строительству планируется принять в 2019 году.
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