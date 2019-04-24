Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.04.2019 16:47

Путин: Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа

Вторая очередь завода по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" мощностью 1,1 млн тонн будет запущена в 2020 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В планах, насколько мне известно, вторая очередь мощностью более 1 млн 100 тыс. тонн СПГ в год. Ожидается, что она будет запущена в конце 2020 года", - сказал В.Путин, который в среду принял участие в церемонии начала отгрузки продукции с этого построенного в Ленинградской области завода.

Он также выразил уверенность, что Россия вскоре займет достойную нишу на мировом рынке СПГ.

"Можно не сомневаться, что завод ждет хорошее будущее. Глобальный рынок СПГ развивается весьма быстро, активно. Спрос стабильно растет и в нашей стране, и в мире. Хочу подчеркнуть: Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа, чтобы занять на этом направлении достойную нишу", - заявил глава государства.

Ранее в среду В.Путин в режиме видеоконференции дал старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia на новом заводе по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" в Высоцке Ленинградской области.

Проект по строительству комплекса по производству СПГ в Высоцке реализуется компанией "Криогаз-Высоцк" и "Газпромбанком".

В состав комплекса входят завод по производству сжиженного газа мощностью 660 тысяч тонн СПГ в год, газопровод-подключение диаметром 720 мм от магистрального газопровода "Ленинград-Выборг-Госграница" протяжённостью 43 км и причальные сооружения для отгрузки и бункеровки СПГ.

В материалах Кремля к рабочей поездке В.Путина в Санкт-Петербург отмечалось, что начато проектирование 2-й очереди, мощностью 1140 тысяч тонн. Инвестрешение по ее строительству планируется принять в 2019 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ЗАВОД, ЗАПУСК


Похожие новости


Шефович объявил о планах скорого проведения трехсторонних переговоров по газу ЕС-РФ-Украина В Ашхабаде подтвердили возобновление поставок Туркменистаном газа в Россию Туркменистан возобновил поставки газа в Россию - СМИ Добыча нефти в РФ в марте-19 на 1% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 3% выше марта-18 - ЦДУ ТЭК Россия надеется на конструктивные переговоры с Украиной по газу после выборов президента этой страны - Новак Газпром ограничил подачу газа на Юргинский машзавод до 17,5% от договорного объема

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]