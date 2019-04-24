Генсек ОБСЕ называет Россию ключевым игроком в вопросах европейской безопасности

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер доволен встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, считает состоявшийся разговор содержательным.

"Я провел очень содержательную встречу с господином Лавровым. Мы обсудили широкий ряд вопросов безопасности, в том числе кризис на Украине, то, что для реализации Минских соглашений необходим новый политический импульс", - сказал Т.Гремингер журналистам в среду.

Он отметил, что на встрече также были затронуты другие длительные конфликты, темы Центральной Азии, Балканского региона, вопросы борьбы с межгосударственными угрозами, кибербезопасности.

"Мы показали, что Россия - ключевой игрок в вопросе европейской безопасности, играет активную роль в ОБСЕ. Я очень доволен тем, что провел этот содержательный разговор", - добавил Т.Гремингер.