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СНГ 24.04.2019 19:20

Генсек ОБСЕ называет Россию ключевым игроком в вопросах европейской безопасности

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер доволен встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, считает состоявшийся разговор содержательным.

"Я провел очень содержательную встречу с господином Лавровым. Мы обсудили широкий ряд вопросов безопасности, в том числе кризис на Украине, то, что для реализации Минских соглашений необходим новый политический импульс", - сказал Т.Гремингер журналистам в среду.

Он отметил, что на встрече также были затронуты другие длительные конфликты, темы Центральной Азии, Балканского региона, вопросы борьбы с межгосударственными угрозами, кибербезопасности.

"Мы показали, что Россия - ключевой игрок в вопросе европейской безопасности, играет активную роль в ОБСЕ. Я очень доволен тем, что провел этот содержательный разговор", - добавил Т.Гремингер.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОБСЕ, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]