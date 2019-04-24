Президент Эстонии утвердила новый состав правительства

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) утвердила в среду состав нового правительства, несмотря на то, что у нее были сомнения в отношении некоторых будущих министров.
Как сообщила К.Кальюлайд в минувший вторник, накануне подписания указа о назначении нового правительства, она в эти дни встретилась с шестью из 15 кандидатов в министры.
"Я пожелала встретиться с теми, с позициями которых в их новой роли я не была знакома или некоторые высказывания которых вызывали вопросы в связи с новыми должностями", - рассказала президент.
По ее словам, "все встречи были насыщенными и плодотворными". "Говорила об их работе в новой роли, каким будет их поле деятельности и что они намерены делать", - отметила К.Кальюлайд.
По ее словам, шел разговор и о риторике некоторых кандидатов в министры, которая вызывает беспокойство в обществе, об их политической ответственности.
"У меня были сомнения перед встречами, но в ходе собеседований я нашла подтверждения, что для опасений нет оснований. Поэтому я утверждаю состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Юри Ратасом (Juri Ratas)", - заявила президент.
Новое правительство будет состоять из представителей трех партий, которые обладают в парламенте 56 депутатскими мандатами из 101 после прошедших 3 марта парламентских выборов.
Несмотря на то, что у партий коалиции различное число депутатских мест, каждая из них получит по три министерских портфеля.
Так ведущая правящая партия Центра получит пост премьер-министра (кандидат - нынешний премьер-министр Ю.Ратас), министрами образования и науки станет Майлис Репс (Mailis Reps), экономики и инфраструктуры Таави Аас (Taavi Aas), по делам регионов Яак Ааб (Jaak Aab), социальных дел Танель Кийк (Tanel Kiik).
От Консервативной народной партии министрами станут Март Хельме (возглавит МВД), его сын Мартин Хельме (Минфин), Март Ярвик (министерство сельской жизни), Марти Куузик (министерство внешней торговли и инфотехнологий), Рене Кокк (министерство окружающей среды).
Партия Isamaa (Отечество) выдвигает на должности министра обороны нынешнего главу военного ведомства Юри Луйка (Juri luik), министров: юстиции Райво Аэг (Raivo Aeg), иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), по делам народонаселения Рийна Солман (Riina Solman), культуры Тыниса Лукас (Tonis Lukas).
Новое правительство вступит в должность после принятия должностной присяги перед парламентом. Как ожидается, это произойдет в понедельник, 29 апреля.
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