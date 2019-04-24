Президент РФ Владимир Путин заявил, что эффективным ответом на западные санкции является "разбюрокрачивание" экономической системы России, создание привлекательных условий для развития бизнеса.

"Эффективный ответ на все внешние ограничения может быть только один - "разбюрокрачивание" системы и создание условий, привлекательных для развития бизнеса", - сказал В.Путин, выступая на заседании совета законодателей в Санкт-Петербурге в среду.

"Если мы это сможем сделать, то плевать на все ограничения", - добавил он.

Как отметил президент, "они и сейчас-то уже не добиваются той цели - те, кто вводят эти ограничения". "А если мы сделаем привлекательной нашу экономическую правовую систему и систему управления, тогда все задачи решим, и достаточно быстро и эффективно", - подчеркнул В.Путин.

В качестве сверхзадачи по экономическому росту страны глава государства указал на необходимость изменения структуры экономики, развития на перспективу и многократного повышения производительности труда.

В этой связи президент призвал глав регионов помогать инвесторам и, прежде всего частным, по реализации их проектов.