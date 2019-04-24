В КНДР сменен глава спецслужбы, ответственный за переговоры с США по денуклеаризации - СМИ

Власти КНДР сняли с должности главу заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоля, который являлся одним из главных переговорщиков с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает в среду агентство "Рёнхап".
При этом "Рёнхап" сослалось на данные главы комитета по разведке парламента Южной Кореи Ли Хэ Хуна.
Ким Ён Чхоля на посту заведующего отдела сменил Чан Гым Чхоль. "Рёнхап" уточняет, что ранее он занимался межкорейскими обменами, и что он малоизвестен за рубежом.
Агентство также указывает, что Ким Ён Чхоль не был замечен вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который прибыл во Владивосток на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом ранее Ким Ён Чхоль сопровождал Ким Чен Ына во всех его поездках за границу.
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