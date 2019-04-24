Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.04.2019 21:50

В КНДР сменен глава спецслужбы, ответственный за переговоры с США по денуклеаризации - СМИ

Власти КНДР сняли с должности главу заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоля, который являлся одним из главных переговорщиков с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает в среду агентство "Рёнхап".

При этом "Рёнхап" сослалось на данные главы комитета по разведке парламента Южной Кореи Ли Хэ Хуна.

Ким Ён Чхоля на посту заведующего отдела сменил Чан Гым Чхоль. "Рёнхап" уточняет, что ранее он занимался межкорейскими обменами, и что он малоизвестен за рубежом.

Агентство также указывает, что Ким Ён Чхоль не был замечен вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который прибыл во Владивосток на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом ранее Ким Ён Чхоль сопровождал Ким Чен Ына во всех его поездках за границу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, США, ПЕРЕГОВОРЩИК, ОТСТАВКА


Похожие новости


В госдепе заявляют о готовности к диалогу с раскритиковавшими Помпео властями КНДР - СМИ Пхеньян потребовал от Вашингтона заменить Помпео на ядерных переговорах - СМИ США намеренно затягивает урегулирование ядерной проблемы КНДР - Патрушев Трамп высоко оценил личные отношения с Ким Чен Ыном В госдепе надеются на проведение нового саммита США-КНДР в ближайшие месяцы Болтон раскритиковал КНДР за нежелание продолжать шаги по денуклеаризации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]