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ЕС сокращает содержание трансжиров в продуктах питания

Евросоюз принял в среду новые правила безопасности продуктов питания, предусматривающие сокращение содержания транс-изомеров жирных кислот или трансжиров (ТИЖК).

"Новый регламент устанавливает максимальный лимит использования трансжиров промышленного производства в пищевых продуктах в ЕС, - говорится в коммюнике Еврокомиссии. - Эта мера направлена на защиту здоровья потребителей и обеспечение европейцев более здоровым выбором питания".

За прошедшие годы в ряде научных исследований, в том числе в Европейском органе по безопасности пищевых продуктов, подчеркивалось, что потребление трансжиров должно быть как можно ниже, чтобы избежать рисков для здоровья. По мнению европейских диетологов, они способствуют ожирению, препятствуют полноценному питанию клеток, увеличивают вероятность таких заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз, рак молочной железы, инсульт и ишемическая болезнь сердца.

Максимальный предел, установленный новым регламентом, соответствует 2 г трансжиров промышленного производства на 100 г общего содержания жира в продуктах, предназначенных для конечного потребителя и для поставки в розничную продажу.

Кроме того, предприятия обязаны предоставлять информацию о количестве трансжиров в своих продуктах питания, поставляемых другим предприятиям, если превышен предел в 2 г. Регламент будет применяться со 2 апреля 2021 года.

ТИЖК - это искусственные синтезированные масла, которые производятся промышленным способом из жидких растительных масел. Они в большом количестве содержатся в таких продуктах, как кондитерские изделия, чипсы, попкорн, замороженные мясные и прочие полуфабрикаты в панировке, майонезы, кетчупы, соусы, продукция фастфуда, рафинированное растительное масло, сухие концентраты, сыры без холестерина.

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Тэги: ЕС, ПРОДУКТЫ, ТРАНСЖИРЫ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]