В ЕС осудили массовую казнь в Саудовской Аравии

В связи с массовым приведением в исполнение 23 апреля смертных приговоров в Саудовской Аравии официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) напомнил о неприятии Евросоюзом этой меры наказания.

"Эти массовые казни вызывают серьезные сомнения в отношении соблюдения права на справедливое судебное разбирательство, которое является минимальным основополагающим международным стандартом правосудия", - говорится в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.

В ЕС заявляют, что казнь осужденных, которые были несовершеннолетними на момент предъявления обвинений, представляет собой еще одно серьезное нарушение стандартов правосудия.

"Европейский союз однозначно выступает против применения смертной казни во всех случаях и без исключения. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не может служить сдерживающим (преступность - ИФ) фактором и представляет собой недопустимое отрицание достоинства и неприкосновенности человека", - подчеркивают в Брюсселе.

Представитель ЕВС заявил, что странам, в которых все еще казнят людей, Европейский союз будет и впредь "последовательно подтверждать свою принципиальную позицию против смертной казни и выступать за ее отмену".

В коммюнике сообщается, что накануне в Саудовской Аравии одновременно в разных городах страны были казнены 37 человек. "Это самое большое количество казней за один день в Саудовской Аравии с 2016 года и подтверждение негативной тенденции в этой стране, резко контрастирующей с нарастающим во всем мире движением отказа от смертных приговоров", - отмечают в Брюсселе.