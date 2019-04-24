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В ЕС осудили массовую казнь в Саудовской Аравии

В связи с массовым приведением в исполнение 23 апреля смертных приговоров в Саудовской Аравии официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) напомнил о неприятии Евросоюзом этой меры наказания.

"Эти массовые казни вызывают серьезные сомнения в отношении соблюдения права на справедливое судебное разбирательство, которое является минимальным основополагающим международным стандартом правосудия", - говорится в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.

В ЕС заявляют, что казнь осужденных, которые были несовершеннолетними на момент предъявления обвинений, представляет собой еще одно серьезное нарушение стандартов правосудия.

"Европейский союз однозначно выступает против применения смертной казни во всех случаях и без исключения. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не может служить сдерживающим (преступность - ИФ) фактором и представляет собой недопустимое отрицание достоинства и неприкосновенности человека", - подчеркивают в Брюсселе.

Представитель ЕВС заявил, что странам, в которых все еще казнят людей, Европейский союз будет и впредь "последовательно подтверждать свою принципиальную позицию против смертной казни и выступать за ее отмену".

В коммюнике сообщается, что накануне в Саудовской Аравии одновременно в разных городах страны были казнены 37 человек. "Это самое большое количество казней за один день в Саудовской Аравии с 2016 года и подтверждение негативной тенденции в этой стране, резко контрастирующей с нарастающим во всем мире движением отказа от смертных приговоров", - отмечают в Брюсселе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, САУДАРАВИЯ, КАЗНЬ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]