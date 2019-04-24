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Дальнее зарубежье 24.04.2019 20:14

Суданские военные пригласили организаторов протестов на переговоры

Военный совет Судана пригласил организаторов протестов на переговоры в среду, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление военных.

"Военный совет приглашает лидеров "Альянса за свободу и перемены" на встречу в президентском дворце сегодня вечером", - отмечается в заявлении совета.

О реакции организаторов протестов на это приглашение пока не сообщается.

В состав альянса входят несколько профсоюзов Судана.

В воскресенье организаторы протестов в Судане приостановили переговоры с находящимся у власти военным советом, заявив, что он не смог выполнить требование о немедленной передаче власти гражданскому правительству.

Ранее на этой неделе тысячи демонстрантов выходили к зданию минобороны Судана с требованием передать власть гражданскому руководству.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

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Тэги: СУДАН, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]