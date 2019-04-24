Суданские военные пригласили организаторов протестов на переговоры

Военный совет Судана пригласил организаторов протестов на переговоры в среду, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление военных.
"Военный совет приглашает лидеров "Альянса за свободу и перемены" на встречу в президентском дворце сегодня вечером", - отмечается в заявлении совета.
О реакции организаторов протестов на это приглашение пока не сообщается.
В состав альянса входят несколько профсоюзов Судана.
В воскресенье организаторы протестов в Судане приостановили переговоры с находящимся у власти военным советом, заявив, что он не смог выполнить требование о немедленной передаче власти гражданскому правительству.
Ранее на этой неделе тысячи демонстрантов выходили к зданию минобороны Судана с требованием передать власть гражданскому руководству.
11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.
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