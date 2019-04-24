В бакинской школе прошёл открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения советского архитектора Вадима Масляева

24 апреля 2019 года в школе № 27 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Беседы об искусстве» состоялся открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения советского архитектора Вадима Масляева.
Вадим Масляев – народный архитектор СССР, главный архитектор города Волгограда с 1958 по 1985 годы. Он много работал над послевоенным восстановлением города-героя. Является автором здания музея-панорамы «Сталинградская битва».
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