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24.04.2019 17:59

В бакинской школе прошёл открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения советского архитектора Вадима Масляева

24 апреля 2019 года в школе № 27 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Беседы об искусстве» состоялся открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения советского архитектора Вадима Масляева.

Вадим Масляев – народный архитектор СССР, главный архитектор города Волгограда с 1958 по 1985 годы. Он много работал над послевоенным восстановлением города-героя. Является автором здания музея-панорамы «Сталинградская битва».

Как известно, Азербайджанскую Республику и Волгоградскую область связывают давние дружеские и деловые отношения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]