В бакинской школе прошёл открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения советского архитектора Вадима Масляева

24 апреля 2019 года в школе № 27 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Беседы об искусстве» состоялся открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения советского архитектора Вадима Масляева.

Вадим Масляев – народный архитектор СССР, главный архитектор города Волгограда с 1958 по 1985 годы. Он много работал над послевоенным восстановлением города-героя. Является автором здания музея-панорамы «Сталинградская битва».

Как известно, Азербайджанскую Республику и Волгоградскую область связывают давние дружеские и деловые отношения.