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ТЭК 24.04.2019 18:35

Украина в январе-феврале импортировала 724 млн кубометров газа на $203 млн - Госстат

Украина в январе-феврале 2019 года импортировала 724,059 млн кубометров природного газа на общую сумму $203,212 млн, в т.ч. в феврале - 535,76 млн кубометров на $146,42 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в феврале составила $273,3 за 1 тыс. кубометров против $301,6 в январе.

Контрагентами по итогам двух месяцев стали компании из Швейцарии (308,152 млн кубометров газа на $86,19 млн), Германии (224,51 млн кубометров на $62,075 млн), Польши (69,268 млн кубометров на $18,586 млн), Франции (31,713 млн кубометров на $8,632 млн), Люксембурга (28,864 млн кубометров на $9,466 млн), Чехии (27,951 млн кубометров на $7,281 млн), Австрии (19,095 млн кубометров на $6,802 млн), Венгрии (14,504 млн кубометров на $4,181 млн).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]