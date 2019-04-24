Украина в январе-феврале импортировала 724 млн кубометров газа на $203 млн - Госстат

Украина в январе-феврале 2019 года импортировала 724,059 млн кубометров природного газа на общую сумму $203,212 млн, в т.ч. в феврале - 535,76 млн кубометров на $146,42 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в феврале составила $273,3 за 1 тыс. кубометров против $301,6 в январе.

Контрагентами по итогам двух месяцев стали компании из Швейцарии (308,152 млн кубометров газа на $86,19 млн), Германии (224,51 млн кубометров на $62,075 млн), Польши (69,268 млн кубометров на $18,586 млн), Франции (31,713 млн кубометров на $8,632 млн), Люксембурга (28,864 млн кубометров на $9,466 млн), Чехии (27,951 млн кубометров на $7,281 млн), Австрии (19,095 млн кубометров на $6,802 млн), Венгрии (14,504 млн кубометров на $4,181 млн).