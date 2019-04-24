Украина в январе-феврале импортировала 724 млн кубометров газа на $203 млн - Госстат

Украина в январе-феврале 2019 года импортировала 724,059 млн кубометров природного газа на общую сумму $203,212 млн, в т.ч. в феврале - 535,76 млн кубометров на $146,42 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).
Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в феврале составила $273,3 за 1 тыс. кубометров против $301,6 в январе.
Контрагентами по итогам двух месяцев стали компании из Швейцарии (308,152 млн кубометров газа на $86,19 млн), Германии (224,51 млн кубометров на $62,075 млн), Польши (69,268 млн кубометров на $18,586 млн), Франции (31,713 млн кубометров на $8,632 млн), Люксембурга (28,864 млн кубометров на $9,466 млн), Чехии (27,951 млн кубометров на $7,281 млн), Австрии (19,095 млн кубометров на $6,802 млн), Венгрии (14,504 млн кубометров на $4,181 млн).
Алиев пригласил Цзинпиня посетить Азербайджан
Заместители глав оборонных ведомств Азербайджана и Ирана в Москве обсудили вопросы региональной безопасности
Азербайджан готов помочь Беларуси в вопросах нефтяных поставок – посол
Вместо Сэма Смита в Баку выступит Джесси Джей
В Баку самая скоростная уличная трасса – техдиректор Honda F1
По состоянию здоровья отменен концерт Сема Смита в Баку - BCC
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Трамп не намерен помогать демократам в получении новой информации по расследованию Мюллера
Трамп посетовал на то, что демократы из-за "охоты на ведьм" мешают Конгрессу принимать законы
В Париже отвергли критику ООН из-за применения силы полицией во время протестов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В бакинской школе прошёл открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения советского архитектора Вадима Масляева
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на услуги поездок на такси
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР