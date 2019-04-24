Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.04.2019 21:10

ЕС препятствует возвращению беженцев в Сирию - Минобороны РФ

Политика Евросоюза по ассимиляции сирийских беженцев сдерживает процесс их возвращения на родину, считает начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Как показали итоги Международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе, собранные финансовые средства поступают на содержание беженцев, проживающих на территории Иордании, Ливана и Турции. Таким образом, Европейский союз, стимулируя их ассимиляцию в этих государствах, препятствует процессу возвращения сирийских граждан на родину", - заявил М.Мизинцев на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, процессу возвращения беженцев препятствует также политика США. "Соединенные Штаты, к сожалению, не желают признавать достижения властей Сирии в деле восстановления мирной и достойной жизни для своего народа, продолжая дестабилизировать обстановку как в стране, так и в регионе в целом", - отметил он.

М.Мизинцев подчеркнул, часть выделенных Вашингтоном средства, идет на "содержание враждебно настроенных к сирийскому руководству элементов и дальнейшее финансирование провокаций, в том числе с применением отравляющих веществ, проводимых активистами "Белых касок"".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕС, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ


Похожие новости


Европейский механизм расчетов по Ирану пока в реальности себя не проявил - Чижов Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС В отношениях Армении с Россией и с ЕС нет противоречий - Пашинян России нужны гарантии ЕС по поводу прохождения "Турецкого потока" через Болгарию - Медведев Лавров пока не видит условий для возвращения отношений России и ЕС в нормальное русло Могерини не исключила одобрение новых санкций против РФ в течение "пары недель"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]