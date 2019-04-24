ЕС препятствует возвращению беженцев в Сирию - Минобороны РФ

Политика Евросоюза по ассимиляции сирийских беженцев сдерживает процесс их возвращения на родину, считает начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Как показали итоги Международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе, собранные финансовые средства поступают на содержание беженцев, проживающих на территории Иордании, Ливана и Турции. Таким образом, Европейский союз, стимулируя их ассимиляцию в этих государствах, препятствует процессу возвращения сирийских граждан на родину", - заявил М.Мизинцев на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, процессу возвращения беженцев препятствует также политика США. "Соединенные Штаты, к сожалению, не желают признавать достижения властей Сирии в деле восстановления мирной и достойной жизни для своего народа, продолжая дестабилизировать обстановку как в стране, так и в регионе в целом", - отметил он.
М.Мизинцев подчеркнул, часть выделенных Вашингтоном средства, идет на "содержание враждебно настроенных к сирийскому руководству элементов и дальнейшее финансирование провокаций, в том числе с применением отравляющих веществ, проводимых активистами "Белых касок"".
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