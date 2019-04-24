Первый министр Шотландии хочет провести референдум о независимости в случае Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен хочет провести второй референдум о независимости Шотландии в случае, если Великобритания покинет ЕС, сообщает в среду телеканал BBC.
Н.Стерджен пообещала представить соответствующий законопроект до конца 2019 года и попросила свою партию выступить в поддержку независимости Шотландии.
"Выбор между Brexit и будущим для Шотландии в качестве независимого европейского государства должен быть дан (жителям Шотландии - ИФ) в период работы парламента нынешнего созыва", - отметила Н.Стерджен.
Таким образом, Н.Стерджен хочет провести второй по счету референдум о независимости Шотландии до мая 2021 года, когда там пройдут выборы в местные органы власти.
ЕС и Великобритания договорились продлить срок Brexit до 31 октября 2019 года. Великобритания может покинуть ЕС и раньше, если британские депутаты поддержат соглашение с Брюсселем по условиям Brexit.
В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании. Во время референдума о Brexit 62% шотландцев проголосовали за то, что Великобритания должна остаться в составе ЕС.
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