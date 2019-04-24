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ТЭК 24.04.2019 19:01

Цены на нефть слабо снижаются на данных о запасах в США, Brent торгуется у $74,4 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в среду на данных министерства энергетики США о существенном росте запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 МСК подешевели на 11 центов - до $74,4 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 45 центов - до $66,85 за баррель.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 5,48 млн баррелей, по данным Минэнерго. Рост запасов оказался слабее, чем в обнародованном ранее отчете Американского института нефти (API), указавшем на повышение на 6,86 млн баррелей, но сильнее, чем ожидавшийся аналитиками подъем на 1 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина в стране упали на 2,13 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 662 тыс. баррелей вместо 1 млн баррелей. Сокращение запасов бензина в Штатах продолжается уже 10 недель подряд.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 463 тыс. баррелей.

Объем нефтедобычи в США на прошлой неделе увеличился на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного в истории показателя в 12,2 млн б/с.

Импорт нефти подскочил на 1,16 млн б/с, до 7,15 млн б/с, экспорт вырос на 280 тыс. б/с, до 2,68 млн б/с. Зарубежные закупки бензина сократились на 85 тыс. б/с, до 905 тыс. б/с, поставки - уменьшились на 53 тыс. б/с, до 546 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]