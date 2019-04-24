Итальянская Eni сохранила прогноз добычи на 2019г, прибыль в I кв. не оправдала прогнозов

Итальянская энергетическая компания Eni сохранила прогноз добычи на текущий год, однако ее прибыль в первом квартале оказалась ниже прогнозов рынка.
Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная прибыль за квартал выросла на 4%, до 992 млн евро. Аналитики, опрошенные самой компанией, в среднем прогнозировали показатель на уровне 1,05 млрд евро.
Eni подтвердила, что объем добычи нефти и газа увеличится на 2,5% в 2019 году, в частности благодаря росту производства на месторождениях в Египте и Казахстане.
Акции Eni дешевеют на 1,6% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании повысилась почти на 13%, до 57,4 млрд евро.
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