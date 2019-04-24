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ТЭК 24.04.2019 22:10

Итальянская Eni сохранила прогноз добычи на 2019г, прибыль в I кв. не оправдала прогнозов

Итальянская энергетическая компания Eni сохранила прогноз добычи на текущий год, однако ее прибыль в первом квартале оказалась ниже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная прибыль за квартал выросла на 4%, до 992 млн евро. Аналитики, опрошенные самой компанией, в среднем прогнозировали показатель на уровне 1,05 млрд евро.

Eni подтвердила, что объем добычи нефти и газа увеличится на 2,5% в 2019 году, в частности благодаря росту производства на месторождениях в Египте и Казахстане.

Акции Eni дешевеют на 1,6% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании повысилась почти на 13%, до 57,4 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, ENI, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]