Европейские компании обеспокоены новыми мерами США по Кубе - посол ЕС в Гаване

Работающие на Кубе европейские компании встревожены из-за планов США позволить подачу исков против иностранных предприятий, занимающих конфискованную у американцев собственность, заявил агентству Associated Press посол ЕС на Кубе Альберто Наварро.

"Есть бизнесмены, которые работают тут уже 20-30 лет, которые сделали ставку на то, чтобы инвестировать свои финансовые ресурсы в Кубу и продвигать торговлю, туризм и международный торговый обмен, и многие из них мне сказали, что они еще не переживали подобных ситуаций", - сказал он агентству.

А.Наварро отметил, что европейские компании на Кубе чрезвычайно обеспокоены создавшейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что США больше не будут приостанавливать действие закона Хелмса-Бёртона, разрешающего подачу исков против иностранных компаний, работающих на Кубе на конфискованных у американцев объектах. Речь идет о конфискованной в ходе кубинской революции 1959 года недвижимости.

Действие закона было приостановлено в 1996 году, когда его и принял конгресс США. Закон позволит людям, бежавшим с Кубы, подавать иски против иностранных компаний, которые используют конфискованную у них кубинскими властями собственность.

На протяжении 23 лет каждый американский президент отменял действие закона, так как он вызывал критику со стороны других стран, а его применение могло привести к огромному количеству исков американцев в отношении иностранных компаний.