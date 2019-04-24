Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.04.2019 22:30

Европейские компании обеспокоены новыми мерами США по Кубе - посол ЕС в Гаване

Работающие на Кубе европейские компании встревожены из-за планов США позволить подачу исков против иностранных предприятий, занимающих конфискованную у американцев собственность, заявил агентству Associated Press посол ЕС на Кубе Альберто Наварро.

"Есть бизнесмены, которые работают тут уже 20-30 лет, которые сделали ставку на то, чтобы инвестировать свои финансовые ресурсы в Кубу и продвигать торговлю, туризм и международный торговый обмен, и многие из них мне сказали, что они еще не переживали подобных ситуаций", - сказал он агентству.

А.Наварро отметил, что европейские компании на Кубе чрезвычайно обеспокоены создавшейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что США больше не будут приостанавливать действие закона Хелмса-Бёртона, разрешающего подачу исков против иностранных компаний, работающих на Кубе на конфискованных у американцев объектах. Речь идет о конфискованной в ходе кубинской революции 1959 года недвижимости.

Действие закона было приостановлено в 1996 году, когда его и принял конгресс США. Закон позволит людям, бежавшим с Кубы, подавать иски против иностранных компаний, которые используют конфискованную у них кубинскими властями собственность.

На протяжении 23 лет каждый американский президент отменял действие закона, так как он вызывал критику со стороны других стран, а его применение могло привести к огромному количеству исков американцев в отношении иностранных компаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КУБА, США, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Евросоюз и Куба открыли новую главу в своих отношениях - Могерини Третий раунд переговоров между Кубой и ЕС пройдет 4 и 5 марта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]