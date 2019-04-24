В Париже отвергли критику ООН из-за применения силы полицией во время протестов

Французские власти сочли лишенной оснований критику ООН о чрезмерном применении полицией силы против участников движения "желтые жилеты", пишет газета "Монд".
По ее данным, французская сторона еще в середине апреля направила ООН объяснительную записку, составленную, в частности, при участии министерства внутренних дел и министерства юстиции Франции.
"Монд" ознакомилась с содержанием этого 21-страничного письма. В нем, среди прочего, говорится о применении полицией так называемых "флэшболов" - крупнокалиберных травматических пистолетов, которые стреляют резиновыми пулями - для разгона демонстрантов.
"Флэшболы никогда не использовались против демонстрантов, даже против активных демонстрантов, если эти люди не совершали насильственных действий, в частности, против стражей порядка или не наносили значительный ущерб (зданиям - ИФ)", - цитирует издание выдержки из письма французской стороны.
В нем отмечается, что власти Франции считают "оправданным" применение флэшболов, слезоточивого газа в тех случаях, когда протесты перерастают в беспорядки и погромы.
Документ также указывает на то, что полицейские и жандармы работают при "чрезвычайно сложных условиях". "В ходе этих манифестаций совершались серьезные акты насилия в отношении стражей порядка, журналистов и других людей", - указывается в письме.
Реакция со стороны Парижа последовала после того, как ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к "тщательному расследованию всех случаев чрезмерного применения полицией силы, о которых сообщалось" после протестов во Франции.
Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также выражала обеспокоенность в связи с применением французской полицией силы при разгоне участников протестов "желтых жилетов".
"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан. Периодически демонстрации перерастают в беспорядки. В частности, несколько раз от действий хулиганов пострадали знаменитые парижские Елисейские поля.
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