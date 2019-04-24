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Дальнее зарубежье 24.04.2019 23:10

Трамп посетовал на то, что демократы из-за "охоты на ведьм" мешают Конгрессу принимать законы

Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, что остается объектом "охоты на ведьм" даже после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Миллионы документов были переданы злобным демократам Мюллера, и я даже позволил взять показания у всех, включая советника Белого дома. Я не обязан был этого делать, но теперь они (демократы - ИФ) хотят большего. У Конгресса нет времени рассматривать и принимать законы, они (конгрессмены-демократы - ИФ) только и хотят, что продолжать "охоту на ведьм", в которой я уже их обыграл", - написал он в "Твиттере".

Д.Трамп также отметил, что "не было президента с более прозрачной деятельностью, чем он", и посоветовал конгрессменам-демократам переключить внимание с "охоты на ведьм" на другие дела.

"Им нужно начать заниматься очень хорошо известными всем преступниками. Эта система (политическая система США - ИФ) прогнила, но мы осушим это болото!" - добавил он.

Ранее в среду он также пригрозил обратиться в Верховный суд США, если демократы запустят против него процедуру импичмента.

На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

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Тэги: США, ТРАМП, КОНГРЕСС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]