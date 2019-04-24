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ТЭК 24.04.2019 23:25

Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк

Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики ГазпромбанкаЕвгения Дышлюк и Михаил Калимулин.

Как говорится в обзоре банка, динамика добычи нефти ключевыми игроками в I квартале текущего года указывает на то, что предложение нефти на мировом рынке существенно сократилось.

"Сложившаяся ситуация ограниченного предложения на мировом рынке нефти вряд ли существенно изменится до конца года. Применяя консервативные предпосылки в части мирового предложения нефти (отсутствие дальнейшего сокращения добычи в Иране и продолжающий рост добычи в США), мы получаем лишь незначительное увеличение добычи нефти в совокупности ОПЕК, США и Россией. Этого недостаточно для покрытия роста мирового спроса на нефть", - говорится в обзоре.

Таким образом, аналитики считают, что стоимость нефти марки Brent в 2019 году останется практически без изменений - на уровне $70 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]