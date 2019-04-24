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Дальнее зарубежье 24.04.2019 23:45

Трамп не намерен помогать демократам в получении новой информации по расследованию Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США противостоит требованиям демократов предоставить больше документов и свидетельств, связанных с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера, сообщают в среду американские журналисты.

"Я думал, что после двухлетнего расследования мы закончили с этим. Нет. Теперь палата представителей начинает требовать документы...Мы противостоим этими требованиями", - заявил Д.Трамп.

Президент отметил, что демократы продолжают оказывать на него давление, так как считают, что это поможет им одержать победу на президентских выборах 2020 года.

"Но они не выиграют с теми людьми (кандидатами - ИФ), которых я у них вижу. И они не выиграют у меня", - заявил Д.Трамп.

На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Ряд представителей Демократической партии высказались о возможности обсуждения процедуры импичмента против нынешнего президента США. Так, первой, кто во всеуслышание призвал это обсудить, стала кандидат в президенты от этой партии, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Также неоднократно к этому призывала член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес.

Демократы в палате представителей США 19 апреля потребовали предоставить им полную версию доклада Р.Мюллера. Также депутаты требуют отчитаться перед Конгрессом некоторых близких к Д.Трампу людей, которые упоминаются в расследовании Р.Мюллера.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕМОКРАТЫ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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