МИД Турции в среду назвал заявление Вашингтона о памяти жертв "геноцида армян" в Османской империи в 1915 году искажением истории, пишет газета "Дейли сабах".

"Искажение истории в политических целях никогда не должно быть приемлемо", - приводит газета выдержки из заявления внешнеполитического ведомства Турции.

В МИД Турции также подчеркивают, что заявление Белого дома основано на субъективных оценках, выдуманных армянами. В свою очередь министерство иностранных дел Турции напоминает, что в те же годы от рук армянских повстанцев погибло более 500 тыс. мусульман.

В связи с этим Анкара заявляет о необходимости создания объединенной исторической комиссии, которая могла бы заняться установлением фактов, произошедших 104 года назад. В то же время Турция критикует Армению за отсутствие энтузиазма относительно этого предложения.

"Радикально настроенные армяне, которые хотят заставить мир забыть о том, что они делали в те же годы, не обладают мужеством, чтобы позитивно отреагировать на это предложение. Мы с уважением относимся к памяти всех мусульман, христиан и евреев, погибших во времена развала Османской империи", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в среду Вашингтон выразил солидарность армянам в день памяти жертв геноцида.