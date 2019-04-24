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Регион 24.04.2019 20:50

Турция обвинила США в искажении истории из-за заявления о "геноциде армян"

МИД Турции в среду назвал заявление Вашингтона о памяти жертв "геноцида армян" в Османской империи в 1915 году искажением истории, пишет газета "Дейли сабах".

"Искажение истории в политических целях никогда не должно быть приемлемо", - приводит газета выдержки из заявления внешнеполитического ведомства Турции.

В МИД Турции также подчеркивают, что заявление Белого дома основано на субъективных оценках, выдуманных армянами. В свою очередь министерство иностранных дел Турции напоминает, что в те же годы от рук армянских повстанцев погибло более 500 тыс. мусульман.

В связи с этим Анкара заявляет о необходимости создания объединенной исторической комиссии, которая могла бы заняться установлением фактов, произошедших 104 года назад. В то же время Турция критикует Армению за отсутствие энтузиазма относительно этого предложения.

"Радикально настроенные армяне, которые хотят заставить мир забыть о том, что они делали в те же годы, не обладают мужеством, чтобы позитивно отреагировать на это предложение. Мы с уважением относимся к памяти всех мусульман, христиан и евреев, погибших во времена развала Османской империи", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в среду Вашингтон выразил солидарность армянам в день памяти жертв геноцида.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, АРМЯНЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]