Шойгу заявил, что военное сотрудничество РФ и Ирана достигло высокого уровня

Военное сотрудничество Ирана и России достигло высокого уровня, взаимодействие двух стран играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в среду на переговорах с министром обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана Амиром Хатами.

"Сегодня предлагаю обсудить наиболее значимые вопросы военного сотрудничества, которое за последние годы достигло высокого уровня", - сказал С.Шойгу.

Он отметил, что РФ и Иран продолжают совместную борьбу с международным терроризмом.

"Работа в Астанинском формате играет важную роль в установлении режима прекращения боевых действий и нормализации обстановки в Сирии", - отметил глава Минобороны РФ.

В начале встречи министр выразил соболезнования всем пострадавшим в результате наводнения, которое привело к серьёзному ущербу во многих провинциях Ирана.

"Россия направила в Иран гуманитарную помощь", - сказал С.Шойгу.