Шойгу заявил, что военное сотрудничество РФ и Ирана достигло высокого уровня

Военное сотрудничество Ирана и России достигло высокого уровня, взаимодействие двух стран играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в среду на переговорах с министром обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана Амиром Хатами.
"Сегодня предлагаю обсудить наиболее значимые вопросы военного сотрудничества, которое за последние годы достигло высокого уровня", - сказал С.Шойгу.
Он отметил, что РФ и Иран продолжают совместную борьбу с международным терроризмом.
"Работа в Астанинском формате играет важную роль в установлении режима прекращения боевых действий и нормализации обстановки в Сирии", - отметил глава Минобороны РФ.
В начале встречи министр выразил соболезнования всем пострадавшим в результате наводнения, которое привело к серьёзному ущербу во многих провинциях Ирана.
"Россия направила в Иран гуманитарную помощь", - сказал С.Шойгу.
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