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Регион 24.04.2019 21:20

Шойгу заявил, что военное сотрудничество РФ и Ирана достигло высокого уровня

Военное сотрудничество Ирана и России достигло высокого уровня, взаимодействие двух стран играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в среду на переговорах с министром обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана Амиром Хатами.

"Сегодня предлагаю обсудить наиболее значимые вопросы военного сотрудничества, которое за последние годы достигло высокого уровня", - сказал С.Шойгу.

Он отметил, что РФ и Иран продолжают совместную борьбу с международным терроризмом.

"Работа в Астанинском формате играет важную роль в установлении режима прекращения боевых действий и нормализации обстановки в Сирии", - отметил глава Минобороны РФ.

В начале встречи министр выразил соболезнования всем пострадавшим в результате наводнения, которое привело к серьёзному ущербу во многих провинциях Ирана.

"Россия направила в Иран гуманитарную помощь", - сказал С.Шойгу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]