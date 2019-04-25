Санкции США не заставят Иран изменить свою политику, хотя и влияют на него негативно - Зариф

Санкции США окажут негативное влияние на иранскую экономику, но не заставят Тегеран изменить свою политику, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
"Нет сомнений, что экономические санкции оказывают давление на нашу экономику и на образ жизни нашего народа", - приводит агентство ИРНА слова министра во время его встречи с представителями "Общества Азии " в Нью-Йорке.
"Эти санкции окажут негативный эффект на иранскую экономику, но смогут ли они заставить нас отказаться от нашей политики? Ответ будет категоричным: нет", - отметил Дж.Зариф.
Глава иранского МИД заявил, что США ведут "опасную политику", а также обвинил Вашингтон в том, что он нарушает резолюции СБ ООН.
"Это США должны следить за своим поведением, а не Иран. Мы знаем, что у США мощная экономика, и другие страны не могут игнорировать этот факт (...). Но хотим ли мы иметь международную систему, основанную на силе?" - добавил он.
По его словам, в администрации США все негативно относятся к Ирану, но у каждого ее представителя свои цели. Он отметил, что сам президент США Дональд Трамп хочет "заставить Иран встать на колени, чтобы начать переговоры". В то же время, советник по нацбезопасности Джон Болтон нацелен на "смену режима" и "дезинтеграцию Ирана", считает Дж.Зариф.
Он полагает, что подход Дж.Болтона импонирует союзникам США, в частности, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.
В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
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