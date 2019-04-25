Ким Чен Ын надеется, что переговоры с Путиным продвинут процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын надеется, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным помогут в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.
"Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, что наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию, вместе обменяться мнениями по этой ситуации и вместе урегулировать этот вопрос", - сказал северокорейский лидер.
При этом он выразил надежду на то, что диалог будет носить содержательный характер. В свою очередь президент России Владимир Путин согласился с северокорейским лидером: "Так и будет".
При этом северокорейский лидер поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием в прошлом году.
"Хочу выразить благодарность, уважаемый господин президент за то, что пригласили меня, несмотря на чрезвычайную занятость, уделили внимание моему визиту и преодолели тысячи километров, чтобы прилететь сюда из Москвы и встретиться со мной. Я в то же время хотел бы вас лично поздравить с тем, что в прошлом году российский народ еще раз доверил вам руководить Россией", - сказал он.
При этом Ким Чен Ын выразил надежду, что "наша встреча с вами, господин президент, будет полезной для укрепления и развития традиционно дружеских отношений между КНДР и Россией, которые имеют глубокие корни".
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