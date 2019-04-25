Подозреваемому в нападении на посольство КНДР в Мадриде отказано в освобождении под залог

Суд Лос-Анджелеса отказал в освобождении под залог гражданину США Кристоферу Ану, подозреваемому в налете на посольство КНДР в испанской столице, сообщает "Ренхап".

Кристофер Ан, бывший морской пехотинец корейско-американского происхождения, предстал перед судом в минувший вторник. Его адвокат сообщил суду, что личная безопасность клиента находится под угрозой и что в случае экстрадиции в Испанию К.Ан может быть похищен агентами КНДР и даже приговорен к смертной казни.

Защитник попросил суд освободить подозреваемого под залог и поместить под домашний арест, заявив, что его клиент не намерен бежать.

Кроме того, адвокат утверждал, что нет четких доказательств причастности К.Ана к налету.

Прокуроры, в свою очередь, обвинили К.Ана и других членов "Свободного Чосона", группы, утверждающей, что она добивается свержения режима северокорейского лидера Ким Чен Ына, в ношении оружия во время нападения на посольство и избиении некоторых сотрудников.

Судья Жан Розенблют отказал в освобождении К.Ана под залог, сославшись на тяжесть предполагаемых преступлений.

Следующее слушание назначено на 18 июля.

К.Ан, бывший сотрудник военно-морских сил США и член группы "Свободный Чосон", ранее известной как "Гражданская оборона Чхоллимы", был задержан властями 18 апреля.

Группа неизвестных ворвалась 22 февраля в посольство КНДР в Мадриде, связала сотрудников, обыскала территорию и убежала с компьютерами и документами около четырех часов спустя.