Подозреваемому в нападении на посольство КНДР в Мадриде отказано в освобождении под залог

Суд Лос-Анджелеса отказал в освобождении под залог гражданину США Кристоферу Ану, подозреваемому в налете на посольство КНДР в испанской столице, сообщает "Ренхап".
Кристофер Ан, бывший морской пехотинец корейско-американского происхождения, предстал перед судом в минувший вторник. Его адвокат сообщил суду, что личная безопасность клиента находится под угрозой и что в случае экстрадиции в Испанию К.Ан может быть похищен агентами КНДР и даже приговорен к смертной казни.
Защитник попросил суд освободить подозреваемого под залог и поместить под домашний арест, заявив, что его клиент не намерен бежать.
Кроме того, адвокат утверждал, что нет четких доказательств причастности К.Ана к налету.
Прокуроры, в свою очередь, обвинили К.Ана и других членов "Свободного Чосона", группы, утверждающей, что она добивается свержения режима северокорейского лидера Ким Чен Ына, в ношении оружия во время нападения на посольство и избиении некоторых сотрудников.
Судья Жан Розенблют отказал в освобождении К.Ана под залог, сославшись на тяжесть предполагаемых преступлений.
Следующее слушание назначено на 18 июля.
К.Ан, бывший сотрудник военно-морских сил США и член группы "Свободный Чосон", ранее известной как "Гражданская оборона Чхоллимы", был задержан властями 18 апреля.
Группа неизвестных ворвалась 22 февраля в посольство КНДР в Мадриде, связала сотрудников, обыскала территорию и убежала с компьютерами и документами около четырех часов спустя.
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