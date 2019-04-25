Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Huawei

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель компании «Huawei» Лиан Хуа обсудили в четверг на встрече в Пекине перспективы сотрудничества, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев высоко оценил деятельность компании Huawei в Азербайджане, отметив, что эта компания является одной из ведущих в мире в сфере информационно-коммуникационных технологий. По словам И.Алиева, для расширения сотрудничества между Азербайджаном Huawei существуют большие перспективы», - говорится в сообщении.

В свою очередь, Л.Хуа подчеркнул, что успешная деятельность «Huawei» в Азербайджане продолжается более 15 лет.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам реализации совместных проектах в сферах ИКТ, «умное сельское хозяйство», «умный город» и «умный дом», цифровой экономики, цифрового образования и т.д.

Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Китае с целью участия во II международной конференции «Один пояс, один путь». В среду состоялась встреча И.Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзинпинем.

Р.Бабаев