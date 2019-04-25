Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0264 GBR   2.1937 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.89 -0.41 Brent 74.57 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 25.04.2019 09:12

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Huawei

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель компании «Huawei» Лиан Хуа обсудили в четверг на встрече в Пекине перспективы сотрудничества, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев высоко оценил деятельность компании Huawei в Азербайджане, отметив, что эта компания является одной из ведущих в мире в сфере информационно-коммуникационных технологий. По словам И.Алиева, для расширения сотрудничества между Азербайджаном Huawei существуют большие перспективы», - говорится в сообщении.

В свою очередь, Л.Хуа подчеркнул, что успешная деятельность «Huawei» в Азербайджане продолжается более 15 лет.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам реализации совместных проектах в сферах ИКТ, «умное сельское хозяйство», «умный город» и «умный дом», цифровой экономики, цифрового образования и т.д.

Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Китае с целью участия во II международной конференции «Один пояс, один путь». В среду состоялась встреча И.Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзинпинем.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ПРЕЗИДЕНТ, HUAWEI


Похожие новости


Алиев пригласил Цзинпиня посетить Азербайджан Азербайджанские и китайские компании в Пекине подписали контракты на $821 млн Президент Алиев встретился с гендиректором корпорации CETC International Президент Алиев прибыл в Китай для участия в конференции «Один пояс, один путь» Азербайджан может принять участие в российско-китайских учениях в качестве наблюдателя – глава Росгвардии Азербайджан может стать транспортным узлом для выхода ЕС в Центральную Азию и Китай – Эттингер

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]