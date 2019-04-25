Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0264 GBR   2.1937 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.89 -0.41 Brent 74.57 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.04.2019 09:45

Парламентарии Великобритании предупреждают о росте угрозы ядерной войны

Отсутствие значимых соглашений о контроле над вооружениями в сочетании с разрывом дипломатических отношений между странами и новыми технологиями повышают вероятность применения ядерного оружия, следует из доклада комитета по международным отношениям Палаты лордов британского парламента, сообщает Independent.

Доклад опубликован в преддверии совещания ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия, запланированного на следующей неделе.

Среди основных моментов, вызывающих обеспокоенность, в документе названы "недопонимание, просчеты или ошибки, которые могут привести к применению ядерного оружия".

Также озабоченность вызывает распространение цифровых коммуникаций и использование "безрассудной ядерной риторики" в интернете, которая "может привести к недоразумению".

Крах международных договоров по вооружениям и приостановка процесса ядерного разоружения перечисляются среди вопросов, которые могут также иметь негативные последствия и которые необходимо решать.

Комитет призывает правительство "поощрять более широкий диалог между всеми государствами, обладающими ядерным оружием, по вопросу о ядерном риске и снижать глобальную напряженность".

Кроме того, в докладе рекомендовано сохранить иранскую сделку.

Также комитет заявил о своем желании, чтобы обсуждения в НАТО способствовали или возрождению договора о РСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности - ИФ), от которого отказались США и РФ, "или, по крайней мере, позволили избежать развертывания ракет средней дальности в Европе".

"Мы сейчас опасно близки к миру без соглашений о контроле над вооружениями, который прокладывает путь к новой гонке вооружений и повышает риск применения ядерного оружия", - заявил председатель комитета по международным делам палаты лордов британского парламента Дэвид Хауэлл.

"Распад отношений между государствами, обладающими ядерным оружием, новые возможности и технологии в сочетании с отсутствием коммуникации и понимания означают, что риск применения ядерного оружия сейчас больше, чем во времена Холодной войны", - добавил он.

По его словам, подготовительный комитет 2019 для конференции 2020-го года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия на следующей неделе - это "возможность подтолкнуть к расширению диалога и транспарентности между государствами, обладающими ядерным оружием, чтобы продемонстрировать явную приверженность разоружению".

"Мы настоятельно призываем правительство принять во внимание нашу серьезную озабоченность и использовать подготовительный комитет для решения этих проблем".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ЯДВОЙНА, ДОКЛАД


Похожие новости


Британский парламент в очередной раз отверг четыре альтернативных варианта Brexit Мэй уговаривает британский парламент пойти на сделку с ЕС Мэй готова убеждать каждого британского депутата в пользе соглашения по Brexit Мэй пообещала принять необходимые меры при отказе парламента поддержать сделку по Brexit Мэй готова поддержать удар по Сирии без согласия парламента - Би-би-си Цукерберг не будет отвечать на вопросы британских парламентариев, отправит заместителя

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]