Парламентарии Великобритании предупреждают о росте угрозы ядерной войны

Отсутствие значимых соглашений о контроле над вооружениями в сочетании с разрывом дипломатических отношений между странами и новыми технологиями повышают вероятность применения ядерного оружия, следует из доклада комитета по международным отношениям Палаты лордов британского парламента, сообщает Independent.
Доклад опубликован в преддверии совещания ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия, запланированного на следующей неделе.
Среди основных моментов, вызывающих обеспокоенность, в документе названы "недопонимание, просчеты или ошибки, которые могут привести к применению ядерного оружия".
Также озабоченность вызывает распространение цифровых коммуникаций и использование "безрассудной ядерной риторики" в интернете, которая "может привести к недоразумению".
Крах международных договоров по вооружениям и приостановка процесса ядерного разоружения перечисляются среди вопросов, которые могут также иметь негативные последствия и которые необходимо решать.
Комитет призывает правительство "поощрять более широкий диалог между всеми государствами, обладающими ядерным оружием, по вопросу о ядерном риске и снижать глобальную напряженность".
Кроме того, в докладе рекомендовано сохранить иранскую сделку.
Также комитет заявил о своем желании, чтобы обсуждения в НАТО способствовали или возрождению договора о РСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности - ИФ), от которого отказались США и РФ, "или, по крайней мере, позволили избежать развертывания ракет средней дальности в Европе".
"Мы сейчас опасно близки к миру без соглашений о контроле над вооружениями, который прокладывает путь к новой гонке вооружений и повышает риск применения ядерного оружия", - заявил председатель комитета по международным делам палаты лордов британского парламента Дэвид Хауэлл.
"Распад отношений между государствами, обладающими ядерным оружием, новые возможности и технологии в сочетании с отсутствием коммуникации и понимания означают, что риск применения ядерного оружия сейчас больше, чем во времена Холодной войны", - добавил он.
По его словам, подготовительный комитет 2019 для конференции 2020-го года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия на следующей неделе - это "возможность подтолкнуть к расширению диалога и транспарентности между государствами, обладающими ядерным оружием, чтобы продемонстрировать явную приверженность разоружению".
"Мы настоятельно призываем правительство принять во внимание нашу серьезную озабоченность и использовать подготовительный комитет для решения этих проблем".
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