Госсекретарь США обсудил с главой МИД Катара Афганистан, Ливию, Судан и Иран

Майк Помпео встретился с вице-премьером и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных вопросов, касающихся Афганистана, Ливии, Судана и усилий по противодействию пагубному влиянию иранского режима", - следует из сообщения.
М.Помпео также поблагодарил главу МИД Катара за "неустанные усилия по развитию прочных партнерских отношений между США и Катаром, включая выполнение обязательств Катара по обеспечению справедливой конкуренции в гражданской авиации".
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