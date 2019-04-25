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Дальнее зарубежье 25.04.2019 10:17

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Катара Афганистан, Ливию, Судан и Иран

Майк Помпео встретился с вице-премьером и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных вопросов, касающихся Афганистана, Ливии, Судана и усилий по противодействию пагубному влиянию иранского режима", - следует из сообщения.

М.Помпео также поблагодарил главу МИД Катара за "неустанные усилия по развитию прочных партнерских отношений между США и Катаром, включая выполнение обязательств Катара по обеспечению справедливой конкуренции в гражданской авиации".

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Тэги: США, КАТАР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]