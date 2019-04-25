Госсекретарь США обсудил с главой МИД Катара Афганистан, Ливию, Судан и Иран

Майк Помпео встретился с вице-премьером и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных вопросов, касающихся Афганистана, Ливии, Судана и усилий по противодействию пагубному влиянию иранского режима", - следует из сообщения.

М.Помпео также поблагодарил главу МИД Катара за "неустанные усилия по развитию прочных партнерских отношений между США и Катаром, включая выполнение обязательств Катара по обеспечению справедливой конкуренции в гражданской авиации".