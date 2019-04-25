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25.04.2019 09:19

В РИКЦ выступил детский театр «Гюнай»

24 апреля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках приуроченного к Году театра в России проекта «Театр для всех» юные артисты детского театра–студии «Гюнай» (руководитель Лариса Тарусова) представили литературно-музыкальную композицию по произведениям азербайджанских и российских авторов.

Лариса Тарусова, представляя юных артистов, подчеркнула важность познания азербайджанской и российской культуры, знания выдающихся азербайджанских и российских авторов.

Театр-студия «Гюнай» пользуется уже многие годы заслуженным авторитетом и является лауреатом многих международных и республиканских театральных конкурсов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]