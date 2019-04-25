В РИКЦ выступил детский театр «Гюнай»

24 апреля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках приуроченного к Году театра в России проекта «Театр для всех» юные артисты детского театра–студии «Гюнай» (руководитель Лариса Тарусова) представили литературно-музыкальную композицию по произведениям азербайджанских и российских авторов.

Лариса Тарусова, представляя юных артистов, подчеркнула важность познания азербайджанской и российской культуры, знания выдающихся азербайджанских и российских авторов.

Театр-студия «Гюнай» пользуется уже многие годы заслуженным авторитетом и является лауреатом многих международных и республиканских театральных конкурсов.