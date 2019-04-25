Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Польши на неопределенный срок - Белнефтехим

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (входит в структуру белорусского госконцерна "Белнефтехим") официально сообщила о приостановке транзита российской нефти в направлении Польши на неопределённый срок.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" информирует, что в соответствии с письмом PERN S.A. польского оператора нефтепровода, с 22:00 варшавского времени (23:00 по Минску), польской стороной прекращается приём нефти в пункте сдачи Адамово", - говорится в сообщении на сайте "Гомельтранснефть Дружба".

"Причиной остановки называется отказ НПЗ, подключённых к нефтепроводу "Дружба", принимать нефть со значительным превышением показателя по массовой доле органических хлоридов (до 30 раз от предельного норматива)", - поясняется в сообщении.

"Транзит нефти в направлении Украины для НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии продолжается. Некондиционная нефть поступит на пункты сдачи нефти в Венгрию и Словакию через 4-5 дней", - говорится в сообщении компании.

На сайте "Гомельтранснефть Дружба" размещено письмо на официальном бланке PERN S.A., адресованное вице-президенту ПАО "Транснефть" С.А. Андронову. "Сообщаем, что сегодня мы получили приказ от всех наших клиентов прекратить отбор нефти, несоответствующей стандарту ГОСТ Р 51858, то есть превышающей содержание органических хлоридов 10 мг/кг (ppm)", - говорится в сообщении польской компании.

"По сообщениям, получаемым от наших клиентов, ни один НПЗ, находящийся на нефтепроводе "Дружба", не готов принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время поставляется в пункт приема поставок в Адамово", - поясняется в письме.

"В этой связи мы вынуждены в 22.00 часа по варшавскому времени полностью приостановить отбор, т.е. прекратить транспортировку в Польшу, в пункте Адамово, на неопределенный срок. Продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше лимита 10 мг/кг (ppm), т.е. в настоящее время достигающего уровня превышающего 300 мг/кг (ppm)), рождает риск серьезной промышленной аварии как для НПЗ, так и для логистической системы ПЕРН", - отмечается в письме.

Польская компания также сообщила, что обращается с просьбой "предпринять противодействующие этому меры с целью скорейшего возобновления".

По информации главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго, "на западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты".

"Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. тонн в сутки", - добавил он.

В концерне "Белнефтехим" также заявляют, что Россия затягивает принятие оперативных мер по устранению проблем с поставкой "грязной" нефти.

"Белнефтехим" уже в течение недели бьет тревогу в связи с поставками некачественной нефти, поступающей с российской стороны, терпеливо ведет переговоры с "Транснефтью" и настаивает на скорейшем решении вопроса обеспечения белорусских НПЗ и трубопроводной системы нефтью, соответствующей стандарту. Однако российской стороной затягивается принятие оперативных мер, несмотря на обещания решить вопрос в течение 2-3 дней", - заявила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. Ее цитирует госагентство "БелТА".

Пресс-секретарь отметила, что в отличие от Белоруссии Польша не стала ждать, "и в связи с отказом всех НПЗ принимать и перерабатывать нефть с повышенным содержанием хлорорганики польский оператор PERN прекратил прием нефти".

Это влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу и, к сожалению, усложняет работу белорусского трубопроводного транспорта и Мозырского НПЗ", - подчеркнула она.