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ТЭК 25.04.2019 09:25

Orlen продолжает переработку нефти на НПЗ в Плоцке несмотря на приостановку поставок по "Дружбе"

Переработка нефти на НПЗ в Плоцке и поставки топлива на АЗС Orlen продолжаются, несмотря на временную приостановку прокачки сорта Rebco по трубопроводной системе "Дружба", сообщает польский концерн.

"Компания располагает запасами сырья в объеме, достаточном для продолжения производства. Это возможно благодаря накопленным значительным запасам сырья и последовательной диверсификации поставок нефти", - поясняет Orlen.

По информации концерна, уровень переработки нефти на заводе в Плоцке не изменился. До восстановления поставок по трубопроводу "Дружба" PKN Orlen будет осуществлять поставки сырья морским путем до Гданьска, а далее по нефтепроводу до Плоцка, реализуя долгосрочный контракт с Saudi Aramco Oil Company и покупки по формуле spot. "Долгосрочные контракты с "Роснефтью"и Tatneft Europe AG не будут реализованы", - уточняет польская компания.

PKN Orlen готов к реализации альтернативных поставок нефти. В настоящее время почти 50% нефти, приобретаемой Orlen для НПЗ в Плоцке, приходит не из России, а с других направлений - из Норвегии, Анголы, Нигерии и Саудовской Аравии.

Как сообщалось, поздно вечером 24 апреля Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Польши на неопределенный срок. "Причиной остановки называется отказ НПЗ, подключённых к нефтепроводу "Дружба", принимать нефть со значительным превышением показателя по массовой доле органических хлоридов (до 30 раз от предельного норматива)", - поясняла "Гомельтранснефть Дружба".

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Тэги: ПОЛЬША, ORLEN, НЕФТЬ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]