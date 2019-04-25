Переработка нефти на НПЗ в Плоцке и поставки топлива на АЗС Orlen продолжаются, несмотря на временную приостановку прокачки сорта Rebco по трубопроводной системе "Дружба", сообщает польский концерн.

"Компания располагает запасами сырья в объеме, достаточном для продолжения производства. Это возможно благодаря накопленным значительным запасам сырья и последовательной диверсификации поставок нефти", - поясняет Orlen.

По информации концерна, уровень переработки нефти на заводе в Плоцке не изменился. До восстановления поставок по трубопроводу "Дружба" PKN Orlen будет осуществлять поставки сырья морским путем до Гданьска, а далее по нефтепроводу до Плоцка, реализуя долгосрочный контракт с Saudi Aramco Oil Company и покупки по формуле spot. "Долгосрочные контракты с "Роснефтью"и Tatneft Europe AG не будут реализованы", - уточняет польская компания.

PKN Orlen готов к реализации альтернативных поставок нефти. В настоящее время почти 50% нефти, приобретаемой Orlen для НПЗ в Плоцке, приходит не из России, а с других направлений - из Норвегии, Анголы, Нигерии и Саудовской Аравии.

Как сообщалось, поздно вечером 24 апреля Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Польши на неопределенный срок. "Причиной остановки называется отказ НПЗ, подключённых к нефтепроводу "Дружба", принимать нефть со значительным превышением показателя по массовой доле органических хлоридов (до 30 раз от предельного норматива)", - поясняла "Гомельтранснефть Дружба".