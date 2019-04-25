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США добавили пять юрлиц в список ограничений по Кубе

Соединенные Штаты добавили пять юридических лиц, принадлежащих кубинским военным, в санкционный список, сообщает представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"В соответствии с меморандумом по национальной безопасности президента США от июня 2017 года "Усиление политики США в отношении Кубы" правительство США запрещает прямые финансовые транзакции с перечисленными структурами и их подразделениями, поскольку они приносят несоразмерный доход кубинским военным, разведке и службам безопасности в ущерб кубинскому народу...", - следует из сообщения.

Такие меры госдепартамент объясняет попытками США привлечь к ответственности Кубу за нарушение прав человека на острове и в Венесуэле.

"Кубинские военные, службы безопасности и разведка нарушают права кубинских граждан и глубоко укоренены в Венесуэле, обеспечивают безопасность для режима Мадуро и способствуют угнетению народа Венесуэлы",- говорится в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КУБА, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]