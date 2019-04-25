США добавили пять юрлиц в список ограничений по Кубе

Соединенные Штаты добавили пять юридических лиц, принадлежащих кубинским военным, в санкционный список, сообщает представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"В соответствии с меморандумом по национальной безопасности президента США от июня 2017 года "Усиление политики США в отношении Кубы" правительство США запрещает прямые финансовые транзакции с перечисленными структурами и их подразделениями, поскольку они приносят несоразмерный доход кубинским военным, разведке и службам безопасности в ущерб кубинскому народу...", - следует из сообщения.
Такие меры госдепартамент объясняет попытками США привлечь к ответственности Кубу за нарушение прав человека на острове и в Венесуэле.
"Кубинские военные, службы безопасности и разведка нарушают права кубинских граждан и глубоко укоренены в Венесуэле, обеспечивают безопасность для режима Мадуро и способствуют угнетению народа Венесуэлы",- говорится в сообщении.
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