США добавили пять юрлиц в список ограничений по Кубе

Соединенные Штаты добавили пять юридических лиц, принадлежащих кубинским военным, в санкционный список, сообщает представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"В соответствии с меморандумом по национальной безопасности президента США от июня 2017 года "Усиление политики США в отношении Кубы" правительство США запрещает прямые финансовые транзакции с перечисленными структурами и их подразделениями, поскольку они приносят несоразмерный доход кубинским военным, разведке и службам безопасности в ущерб кубинскому народу...", - следует из сообщения.

Такие меры госдепартамент объясняет попытками США привлечь к ответственности Кубу за нарушение прав человека на острове и в Венесуэле.

"Кубинские военные, службы безопасности и разведка нарушают права кубинских граждан и глубоко укоренены в Венесуэле, обеспечивают безопасность для режима Мадуро и способствуют угнетению народа Венесуэлы",- говорится в сообщении.