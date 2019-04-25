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Дальнее зарубежье 25.04.2019 10:26

Ким Чен Ын надеется, что переговоры с Путиным продвинут процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын надеется, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным помогут в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

"Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, что наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию, вместе обменяться мнениями по этой ситуации и вместе урегулировать этот вопрос", - сказал северокорейский лидер.

При этом он выразил надежду на то, что диалог будет носить содержательный характер. В свою очередь президент России Владимир Путин согласился с северокорейским лидером: "Так и будет".

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, КИМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]