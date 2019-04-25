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Регион 25.04.2019 11:02

Иран надеется на расширение сотрудничества с РФ по решению сирийского кризиса - дипломат

Иранская стороны надеется на укрепление сотрудничества с Россией в рамках "астанинского процесса" по Сирии, заявил в четверг старший помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи.

"Я очень рад, что у нас с вами проходит встреча. Для меня большая часть присутствовать на заседании... (в казахстанской столице - ИФ). Я надеюсь, что наше сотрудничество, достаточно длительное в рамках "астанинского процесса", только укрепится и расширится. У нас с вами достаточно высокая благородная цель - установление безопасности, мира и стабильности в нашем дружественном государстве в Сирии", - сказал высокопоставленный иранский дипломат на открытии двусторонних консультаций на переговорах по сирийскому урегулированию в четверг в Нур-Султане.

"Как вы знаете сотрудничество между Россией и Ираном, как соседних государств, всегда было стратегическим и принципиально важным. И в этом сотрудничестве очень важное место занимало решение сирийского кризиса", - добавил А.А.Хаджи.

В четверг в столице Казахстана Нур-Султане начался двенадцатый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, который продлится два дня.

По сообщению МИД Казахстана, на 25 апреля запланированы двусторонние и трехсторонние консультации. Пленарное заседание с принятием итогового документа пройдёт 26 апреля.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]