Иран надеется на расширение сотрудничества с РФ по решению сирийского кризиса - дипломат

Иранская стороны надеется на укрепление сотрудничества с Россией в рамках "астанинского процесса" по Сирии, заявил в четверг старший помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи.

"Я очень рад, что у нас с вами проходит встреча. Для меня большая часть присутствовать на заседании... (в казахстанской столице - ИФ). Я надеюсь, что наше сотрудничество, достаточно длительное в рамках "астанинского процесса", только укрепится и расширится. У нас с вами достаточно высокая благородная цель - установление безопасности, мира и стабильности в нашем дружественном государстве в Сирии", - сказал высокопоставленный иранский дипломат на открытии двусторонних консультаций на переговорах по сирийскому урегулированию в четверг в Нур-Султане.

"Как вы знаете сотрудничество между Россией и Ираном, как соседних государств, всегда было стратегическим и принципиально важным. И в этом сотрудничестве очень важное место занимало решение сирийского кризиса", - добавил А.А.Хаджи.

В четверг в столице Казахстана Нур-Султане начался двенадцатый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, который продлится два дня.

По сообщению МИД Казахстана, на 25 апреля запланированы двусторонние и трехсторонние консультации. Пленарное заседание с принятием итогового документа пройдёт 26 апреля.