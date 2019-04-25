Иран надеется на расширение сотрудничества с РФ по решению сирийского кризиса - дипломат

Иранская стороны надеется на укрепление сотрудничества с Россией в рамках "астанинского процесса" по Сирии, заявил в четверг старший помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи.
"Я очень рад, что у нас с вами проходит встреча. Для меня большая часть присутствовать на заседании... (в казахстанской столице - ИФ). Я надеюсь, что наше сотрудничество, достаточно длительное в рамках "астанинского процесса", только укрепится и расширится. У нас с вами достаточно высокая благородная цель - установление безопасности, мира и стабильности в нашем дружественном государстве в Сирии", - сказал высокопоставленный иранский дипломат на открытии двусторонних консультаций на переговорах по сирийскому урегулированию в четверг в Нур-Султане.
"Как вы знаете сотрудничество между Россией и Ираном, как соседних государств, всегда было стратегическим и принципиально важным. И в этом сотрудничестве очень важное место занимало решение сирийского кризиса", - добавил А.А.Хаджи.
В четверг в столице Казахстана Нур-Султане начался двенадцатый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, который продлится два дня.
По сообщению МИД Казахстана, на 25 апреля запланированы двусторонние и трехсторонние консультации. Пленарное заседание с принятием итогового документа пройдёт 26 апреля.
Президент Азербайджана и председатель корпорации «China Poly Group» провели встречу в Китае
Азербайджан и Болгария подпишут межправоглашение о пенсионном обеспечении
ВВС Азербайджана получили новый ОКП, оснащенный передовым оборудованием НАТО и Израиля
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
ЛУКОЙЛ инвестирует в действующие проекты в Узбекистане $2 млрд для поддержания добычи газа
СПГ-проект Gastrade в Греции может столкнуться с новыми задержками
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I квартале 2019г снизились на 2,5%
Azermarka выпустила почтовую марку, посвященную «Гран-При Азербайджана» гонок «Формула-1»
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В рамках программы ”Digital HUB" "AzerTelecom" и "China Telecom" подписали Стратегический Меморандум о Взаимопонимании
Академик Зияд Самедзаде станет почетным гостем CEO Lunch Baku
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР