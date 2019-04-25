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Трамп в разговоре с Хафтаром поддержал наступление на Триполи - СМИ

Президент США Дональд Трамп в недавнем разговоре с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром выразил поддержку его наступлению на ливийскую столицу, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Президент США Дональд Трамп указал в телефонном разговоре с ливийским военачальником Халифой Хафтаром на прошлой неделе, что США поддерживают наступление на столицу страны для свержения поддерживаемого ООН правительства", - сообщает агентство со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией.

Еще один источник рассказал, что звонок Х.Хафтару советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона также создал у военачальника впечатление, что Вашингтон поддерживает идею наступления на Триполи.

Такие заявления разительно отличаются от официальной позиции США, высказанной несколькими днями ранее госсекретарем Майклом Помпео. Тогда он сказал, что Штаты "выступают против военной операции Халифы Хафтара", отмечает агентство.

На прошлой неделе сообщалось, что Д.Трамп и фельдмаршал Х.Хафтар обсудили по телефону ситуацию в Ливии.

"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) признал важную роль фельдмаршала (Халифы - ИФ) Хафтара в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии, и они обсудили их видение перехода Ливии к стабильной, демократической политической системе", - говорилось в заявлении заместителя представителя Белого дома Хогана Гидли.

После этого СМИ сообщили, что европейские дипломаты ждут разъяснений от США относительно их позиции по событиям в Ливии и рассчитывают на то, что Вашингтон не будет поддерживать Х.Хафтара.

Накануне сообщалось, что ЛНА под командованием Х.Хафтара начала вторую фазу наступления на юге Триполи. В настоящее время продолжаются бои на подступах к ливийской столице.

4 апреля Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим. Бои велись в пригородах ливийской столицы.

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Тэги: США, ЛИВИЯ, ХАФТАР, ПОДДЕРЖКА


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